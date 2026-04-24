Presidente della sezione Penale a Salerno proposto Giovanni De Angelis
La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deciso all’unanimità di proporre al plenum la nomina di Giovanni De Angelis come nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno. De Angelis ricopre attualmente il ruolo di presidente della sezione Penale in quella città. La proposta verrà sottoposta alla decisione del plenum, che dovrà approvarla ufficialmente.
La Quinta Commissione del Csm ha deliberato di proporre all'unanimità al plenum la nomina di Giovanni De Angelis quale nuovo Presidente di Sezione del Tribunale di Salerno. La delibera è attesa nella prossima seduta, così come da prassi. Il resto delle proposte, riguarda, invece, Francesco.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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