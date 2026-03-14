Dottorato di ricerca e lavoro | i dati Istat rivelano un’occupazione quasi totale ma con un dottore su tre a tempo determinato e uno su dieci che sceglie di lavorare all’estero

L'Istat ha pubblicato i dati relativi alla quarta edizione dell’Indagine sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca, condotta tra febbraio e giugno 2025 su un campione di 16.000 persone. I numeri mostrano un livello di occupazione quasi totale tra i laureati con il massimo titolo accademico, con circa un terzo di loro impiegati a tempo determinato e circa il 10% che lavora all’estero.

L'Istituto nazionale di statistica ha diffuso i risultati della quarta edizione dell'Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca, condotta tra febbraio e giugno 2025 su un universo di 16.198 persone che hanno conseguito il titolo in un ateneo italiano negli anni 2019 e 2021. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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