Dati Istat Marco Valsecchi Synergie | Occupazione in crescita la sfida è ridurre il mismatch fra domanda e offerta di lavoro

I dati dell’Istat mostrano un aumento dell’occupazione, secondo quanto riferito da Marco Valsecchi di Synergie. L’incremento riguarda diverse fasce di lavoratori e si registra in diversi settori. Tuttavia, si evidenzia la necessità di affrontare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, problema che rimane aperto nonostante i segnali di miglioramento.

"I dati diffusi dall’Istat fotografano un quadro complessivamente positivo e rappresentano un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro. Nel quarto trimestre 2025 il numero di occupati si attesta a 24 milioni 121mila, con un aumento di 37mila unità rispetto al trimestre precedente e di 89mila su base annua. Allo stesso tempo, il tasso di occupazione nel 2025 resta stabile al 62,5% e il tasso di disoccupazione cala al 5,6%. Rimane tuttavia significativa la quota di inattività, pari al 33,7%, che evidenzia come una parte importante della popolazione sia ancora fuori dal mercato del lavoro. La formazione e la qualificazione continua dei lavoratori rappresentano oggi leve decisive per accompagnare i cambiamenti in atto e sostenere la competitività delle imprese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

