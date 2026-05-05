Il 9 maggio prende il via il Trofeo Iaria, un torneo interregionale di pugilato che vedrà sfidarsi atleti dalla Lombardia e dalla Calabria. La competizione si svolge sul ring e coinvolge diverse fasce di età, promuovendo lo sport come occasione di inclusione e socializzazione. L’evento si svolge in una struttura dedicata, con incontri programmati nel rispetto delle regole del pugilato.

Pugilato, il 9 maggio torna il Trofeo Iaria: torneo interregionale Lombardia Vs Calabria, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Pugilistica Domino in collaborazione con le associazioni Magna Grecia, Popolare Cosenza, Ottavio Tazzi (Apot 1928), la Scuola di Pugilato Testudo e la Sfcm. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Pieve e con il contributo di Regione Lombardia, a conferma del valore sportivo e sociale della manifestazione. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il pugilato dilettantistico locale e non solo, con una dimensione interregionale capace di coinvolgere atleti e realtà sportive diverse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parte il Trofeo Iaria: atleti sul ring fra sport, inclusione e socialità

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