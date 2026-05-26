Secondo i dati Istat 2024, l’Italia mostra un aumento dell’occupazione giovanile, ma il tasso di laureati è ancora sotto la media europea. I giovani con un’istruzione superiore trovano spesso lavori non in linea con gli studi e percepiscono salari inferiori rispetto alla media Ue. La percentuale di laureati tra i 25 e i 34 anni è inferiore rispetto alla media europea, e il divario si evidenzia anche nelle opportunità di lavoro e nella qualità dell’impiego.

Istat 2024: occupazione giovanile in crescita ma resta il gap con l’Europa tra lauree, salari e lavori coerenti con gli studi. L’Italia continua a registrare un forte ritardo rispetto alla media europea sul fronte dell’istruzione universitaria e dell’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. È quanto emerge dal focus Istat “Giovani e mercato del lavoro – Anno 2024”, che fotografa una situazione ancora segnata da difficoltà occupazionali, percorsi formativi interrotti e diffusi fenomeni di sovraistruzione. Pochi laureati rispetto alla media europea. Nel 2024 i giovani tra i 20 e i 34 anni residenti in Italia sono poco più di 9,1 milioni. Solo il 25,1% possiede un titolo terziario, una quota inferiore di oltre 11 punti rispetto alla media dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giovani e lavoro, Italia in ritardo: laureati sotto la media Ue

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