Secondo un rapporto Istat, l’Italia presenta ancora un divario con la media europea nella percentuale di giovani laureati. Il dato evidenzia come il paese fatichi a incrementare il livello di formazione tra i giovani, mantenendo una quota inferiore rispetto alla media degli altri paesi europei. La situazione riflette problematiche strutturali nel sistema di formazione e nel mercato del lavoro giovanile. Non sono stati forniti numeri specifici o percentuali nel comunicato.

L’Italia continua a mostrare difficoltà strutturali nel rapporto tra giovani, formazione e lavoro. Un nuovo report Istat fotografa un Paese con una quota di laureati ancora distante dalla media europea. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giovani e lavoro, Istat: quota di laureati ancora distante da media europea

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Giovani e lavoro, Italia in ritardo: laureati sotto la media UeSecondo i dati Istat 2024, l’Italia mostra un aumento dell’occupazione giovanile, ma il tasso di laureati è ancora sotto la media europea.

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Temi più discussi: Istat, l’Italia delle disuguaglianze: giovani spinti sempre più in basso nella scala sociale; Istat, le crisi globali frenano la crescita. A rischio povertà 11 milioni di italiani; Istat, cresce l'occupazione, ma quella dei giovani è lontana da media Ue. Allarme calo attivi: -5 mln nel 2050; Istat: per l’Italia serve una forte spinta sul capitale umano, valorizzare giovani e immigrati.

#Giovani e #lavoro, in Italia quota giovani con #laurea è più bassa rispetto a Ue. #Occupazione 20-34enni usciti da percorsi di #istruzione è pari al 70,2%. I DATI ISTAT @istat_it x.com

Giovani, in Italia il 25% dei laureati è sovraistruito rispetto al lavoro che svolgeA dirlo è l’ultimo rapporto dell’Istat che ha diffuso i principali risultati su Giovani nel mercato del lavoro, armonizzato a livello europeo ... italiaoggi.it

Giovani, un diplomato su tre si sente sovraistruito: Il lavoro richiede meno di quanto studiato. I dati ISTATUn diplomato su tre e un laureato su quattro si sentono sovraistruiti. Il divario con l’Europa si riduce solo dopo tre anni dal titolo. orizzontescuola.it