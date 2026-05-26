Giovani e lavoro Istat | quota di laureati ancora distante da media europea

Da tv2000.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un rapporto Istat, l’Italia presenta ancora un divario con la media europea nella percentuale di giovani laureati. Il dato evidenzia come il paese fatichi a incrementare il livello di formazione tra i giovani, mantenendo una quota inferiore rispetto alla media degli altri paesi europei. La situazione riflette problematiche strutturali nel sistema di formazione e nel mercato del lavoro giovanile. Non sono stati forniti numeri specifici o percentuali nel comunicato.

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L’Italia continua a mostrare difficoltà strutturali nel rapporto tra giovani, formazione e lavoro. Un nuovo report Istat fotografa un Paese con una quota di laureati ancora distante dalla media europea. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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