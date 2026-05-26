Giovani e lavoro Istat | quota di laureati ancora distante da media europea
Secondo un rapporto Istat, l’Italia presenta ancora un divario con la media europea nella percentuale di giovani laureati. Il dato evidenzia come il paese fatichi a incrementare il livello di formazione tra i giovani, mantenendo una quota inferiore rispetto alla media degli altri paesi europei. La situazione riflette problematiche strutturali nel sistema di formazione e nel mercato del lavoro giovanile. Non sono stati forniti numeri specifici o percentuali nel comunicato.
L’Italia continua a mostrare difficoltà strutturali nel rapporto tra giovani, formazione e lavoro. Un nuovo report Istat fotografa un Paese con una quota di laureati ancora distante dalla media europea. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giovani e lavoro, Istat: quota di laureati ancora distante da media europea
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Giovani e lavoro, Italia in ritardo: laureati sotto la media UeSecondo i dati Istat 2024, l’Italia mostra un aumento dell’occupazione giovanile, ma il tasso di laureati è ancora sotto la media europea.
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Temi più discussi: Istat, l’Italia delle disuguaglianze: giovani spinti sempre più in basso nella scala sociale; Istat, le crisi globali frenano la crescita. A rischio povertà 11 milioni di italiani; Istat, cresce l'occupazione, ma quella dei giovani è lontana da media Ue. Allarme calo attivi: -5 mln nel 2050; Istat: per l’Italia serve una forte spinta sul capitale umano, valorizzare giovani e immigrati.
#Giovani e #lavoro, in Italia quota giovani con #laurea è più bassa rispetto a Ue. #Occupazione 20-34enni usciti da percorsi di #istruzione è pari al 70,2%. I DATI ISTAT @istat_it x.com
Presentato a Montecitorio il Rapporto annuale dell'Istat: i giovani faticano a trovare lavoro stabile e quasi 21mila laureati l'anno scelgono di andarsene. Leggi l'articolo di Giancarlo Salemi https://buff.ly/80beljD facebook
Giovani, in Italia il 25% dei laureati è sovraistruito rispetto al lavoro che svolgeA dirlo è l’ultimo rapporto dell’Istat che ha diffuso i principali risultati su Giovani nel mercato del lavoro, armonizzato a livello europeo ... italiaoggi.it
Giovani, un diplomato su tre si sente sovraistruito: Il lavoro richiede meno di quanto studiato. I dati ISTATUn diplomato su tre e un laureato su quattro si sentono sovraistruiti. Il divario con l’Europa si riduce solo dopo tre anni dal titolo. orizzontescuola.it