Giovani e futuro | l’Alto Adige è il primo in Italia per benessere

L’Alto Adige si posiziona al primo posto in Italia per qualità della vita tra i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, secondo i dati diffusi durante il Festival dell’Economia a Trento. La regione si distingue per il benessere percepito dai giovani, risultando la migliore in questa fascia d’età nel Paese. I dati sono stati presentati oggi, evidenziando il livello di soddisfazione e le condizioni di vita degli under 35 nella regione.

L’Alto Adige guida la classifica nazionale della qualità della vita per i giovani tra i 18 e i 35 anni, secondo i dati presentati oggi a Trento durante il Festival dell’Economia. Il nuovo studio del Sole 24 Ore evidenzia come questa fascia d’età trovi nel territorio nordico le migliori condizioni per costruire un futuro indipendente e formare nuovi nuclei familiari. Mentre nelle botteghe di Bolzano si parla di dinamismo economico, i dati confermano una realtà solida. L’Alto Adige occupa infatti il primo posto in Italia nella categoria dedicata ai giovani adulti, superando il Trentino che si posiziona alla seconda posizione nazionale. Questa eccellenza è alimentata da un mercato del lavoro molto attivo e da stipendi mediamente più elevati rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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