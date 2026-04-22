Class action contro Meta dal Trentino Alto Adige il primo caso in Italia

Il Tribunale di Milano ha approvato la prima class action in Italia contro Meta, avviata dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. La causa riguarda il presunto data scraping su Facebook, avvenuto tra il primo gennaio 2018 e il 30 settembre 2019. L’ordinanza, datata 10 aprile, ha riconosciuto la legittimità della richiesta collettiva contro il gigante dei social media.

Con l’ordinanza risalente allo scorso 10 aprile, il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile la class action presentata dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano contro Meta per il data scraping di Facebook avvenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2019.Ad aprile 2021 si era.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Associazioni genitori, class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienza Classifica del miglior clima d’Italia: com’è messo il Trentino Alto AdigeÈ la città di Bari a primeggiare nella classifica del miglior clima d’Italia, pubblicata nei giorni scorsi dalla redazione del quotidiano Il Sole 24... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Class action del Centro tutela consumatori di Bolzano contro Facebook/Meta; Da Bolzano class action contro il data leak di Facebook, Meta: Azione priva di fondamento; RAINEWS * CRONACA: DA BOLZANO CLASS ACTION CONTRO IL DATA LEAK DI FACEBOOK, META: AZIONE PRIVA DI FONDAMENTO. Meta, annunci ingannevoli su Facebook e Instagram: parte una nuova class actionPubblicità ingannevole, controlli insufficienti e un sistema che continuerebbe a premiare gli inserzionisti più rischiosi. È su questi punti che si basa una nuova class action presentata negli Stati U ... hdblog.it Class action del Centro tutela consumatori di Bolzano contro Facebook/MetaCon ordinanza del 10 aprile 2026 il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile l'azione di classe e rappresentativa presentata dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano (Ctcu) contro Meta Pla ... ansa.it Trentino-Alto Adige, una mozione per revocare la cittadinanza onoraria di Mussolini da tutti i Comuni x.com Frazione di Piazzola in Val di Rabbi - Trentino Alto Adige Foto e credit @Lucia Vinciullo - facebook.com facebook