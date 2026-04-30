Alto Adige | Selva di Val Gardena guida la classifica del benessere
A Selva di Val Gardena, nell'Alto Adige, il reddito medio si attesta a 35.666 euro, posizionandola al primo posto nella regione in termini di benessere economico. La località si distingue rispetto ad altre zone, come Martello, che presenta un reddito medio di 4.000 euro inferiore. Questi dati evidenziano le differenze economiche all’interno del territorio regionale.
? Cosa sapere Selva di Val Gardena guida l'Alto Adige con un reddito medio di 35.666 euro.. Il divario con Martello, ferma a 4.025 euro, evidenzia la spaccatura tra turismo e agricoltura.. Con un reddito medio di 35.666 euro, Selva di Val Gardena si conferma la località più ricca dell’Alto Adige secondo i dati aggiornati sulle dichiarazioni dei redditi del ministero dell’Economia relativi all’anno fiscale 2024. Il quadro economico che emerge dall’analisi dei database fiscali evidenzia una geografia della ricchezza molto marcata, dove le vette turistiche dominano le statistiche mentre le aree a vocazione agricola faticano a tenere il passo. Mentre l’Alto Adige registra una media nazionale di 29.🔗 Leggi su Ameve.eu
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