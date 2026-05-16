Dopo aver commentato di aver potuto saltare il derby a causa dell’orario della finale di Coppa Italia, l’allenatore ha deciso di tornare in panchina per la sfida tra Roma e Lazio. La partita si giocherà tra pochi giorni e, finora, non ci sono stati altri annunci o cambi di programma riguardo alla sua presenza in panchina. La decisione arriva dopo le dichiarazioni fatte subito dopo la finale contro l’Inter.

Inversione di marcia per Maurizio Sarri, il tecnico risponderà presente al derby Roma-Lazio. L’allenatore della Lazio sarà regolarmente in panchina nella stracittadina di domani, domenica 17 maggio, alle 12. L’allenatore è stato convinto dai giocatori, che hanno richiesto a gran la sua fondamentale presenza per la sfida contro la Roma, molto sentita da tutto l’ambiente. Pochi giorni fa,dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, Sarri aveva messo in dubbio la sua presenza nel derby a causa dell’orario, disposto a causa della concomitanza con gli Internazionali (finale alle 17). Così aveva commentato la vicenda:“La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12 non vengo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sarri cambio di rotta, sarà in panchina per Roma-Lazio

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