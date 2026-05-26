Come giocherà Gattuso alla Lazio? Modulo e probabile formazione in attesa delle novità del mercato

Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio, salvo sorprese di mercato. La società ha scelto lui per sostituire Sarri e guidare la squadra dopo una stagione difficile. La presentazione ufficiale non è ancora avvenuta, ma si attendono aggiornamenti sulle modalità di ingaggio. La formazione probabile e il modulo saranno definiti nelle prossime settimane, in attesa di eventuali novità di mercato.

Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. L’ex ct della Nazionale è l’uomo individuato da Lotito per raccogliere il posto di Sarri e per avviare la rifondazione della squadra dopo la stagione complicata e negativa vissuta a Formello. In attesa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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