Un rappresentante locale ha chiesto che piazza san Francesco venga resa più decorosa e accogliente, sottolineando che il ricordo di san Francesco, che si celebra in occasione degli 800 anni dalla morte, non basta a migliorare la piazza. La richiesta si focalizza sulla necessità di interventi concreti per valorizzare lo spazio pubblico dedicato al santo. La proposta mira a rendere più dignitoso e ospitale l’ambiente, senza specificare tempi o modalità di intervento.

"A Urbino non basta che ricorrano gli 800 anni dalla morte di san Francesco per rendere decorosa la piazza intitolata a lui". È la denuncia del consigliere Oriano Giovanelli, che ha già preparato un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale sull’incuria della cosiddetta piazzetta delle Erbe, ufficialmente dedicata al santo di Assisi. "In questo anno in cui l’Italia e il mondo ricordano in diversi modi Francesco d’Assisi, bisogna innanzitutto rammentare – osserva Giovanelli, nelle fila della minoranza per il gruppo Urbino Rinasce – che per i settecento anni, quindi un secolo fa, Urbino celebrò il centenario con l’apposizione di una targa ad intitolazione della piazza delle Erbe al patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanelli: "Piazza san Francesco va resa decorosa e accogliente"

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