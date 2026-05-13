Ostia l’Asl Roma 3 aderisce a Giornata Nazionale del mal di testa

Il 16 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Mal di Testa in Italia. L’evento mira a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su una condizione che colpisce circa il 12% della popolazione mondiale. La giornata è stata adottata anche dall’ASL Roma 3, che partecipa a questa iniziativa. La patologia si manifesta con episodi di dolore alla testa e risulta più frequente nelle donne, con una prevalenza tre volte superiore rispetto agli uomini.

Ostia, 13 maggio 2026 – La Giornata Nazionale del Mal di Testa si celebra in Italia il 16 maggio per informare e sensibilizzare su una patologia invalidante che colpisce il 12% della popolazione mondiale, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. I Centri Cefalee della SISC Società Italiana per lo Studio delle Cefalee organizzano iniziative e Open Day per promuovere diagnosi e cure tempestive con l’obiettivo di far comprendere l’impatto delle cefalee sulla vita dei pazienti e combattere la sottovalutazione del dolore. Anche l’Asl Roma 3, con il Suo Centro Cefalee riconosciuto dalla SISC come Centro di II Livello, partecipa alla campagna di sensibilizzazione promuovendo visite e consulenze gratuite per questa patologia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

San Giovanni Valdarno aderisce alla giornata nazionale del Fiocchetto lillaArezzo, 13 marzo 2026 – Anche il comune di San Giovanni Valdarno aderisce alla XV giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata alla...

Giornata nazionale della donazione di organi, aderisce anche l'Aido Salerno: ecco i datiCome ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per...

Temi più discussi: ASL Roma 3, A Ostia Antica medici e istituzioni a confronto su gestione urgenze minori in PS; Municipio X, volontari nelle Case della Comunità: accordo tra Asl Roma 3 e associazioni; Firmato il protocollo: chi collaborerà nelle Case della Comunità della Asl Roma 3; La sanità del Lazio ai voti. Top manager e aziende sanitarie locali: chi sono i migliori (e i peggiori).

AL TECHNOLOGY SNC DI ROMANO LEONARDO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Consultori/centri psicologi gratuiti roma? reddit

Ostia; ASL Roma 3 aderisce a Giornata Nazionale del mal di testaLa Giornata Nazionale del Mal di Testa si celebra in Italia il 16 maggio per informare e sensibilizzare su una patologia invalidante che colpisce il 12% della popolazione mondiale, con una prevalenza ... online-news.it

ASL Roma 3, A Ostia Antica medici e istituzioni a confronto su gestione urgenze minori in PSSi chiama See and Treat ed è un modello organizzativo infermieristico in uso in alcuni ospedali italiani per la gestione delle urgenze minori in Pronto Soccorso. Mercoledì 13 maggio, alle ore 9.30 pre ... online-news.it