Ostia l’Asl Roma 3 aderisce a Giornata Nazionale del mal di testa

Da cdn.ilfaroonline.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Mal di Testa in Italia. L’evento mira a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su una condizione che colpisce circa il 12% della popolazione mondiale. La giornata è stata adottata anche dall’ASL Roma 3, che partecipa a questa iniziativa. La patologia si manifesta con episodi di dolore alla testa e risulta più frequente nelle donne, con una prevalenza tre volte superiore rispetto agli uomini.

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Ostia, 13 maggio 2026 – La Giornata Nazionale del Mal di Testa si celebra in Italia il 16 maggio per informare e sensibilizzare su una patologia invalidante che colpisce il 12% della popolazione mondiale, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. I Centri Cefalee della SISC Società Italiana per lo Studio delle Cefalee organizzano iniziative e Open Day per promuovere diagnosi e cure tempestive con l’obiettivo di far comprendere l’impatto delle cefalee sulla vita dei pazienti e combattere la sottovalutazione del dolore. Anche l’Asl Roma 3, con il Suo Centro Cefalee riconosciuto dalla SISC come Centro di II Livello, partecipa alla campagna di sensibilizzazione promuovendo visite e consulenze gratuite per questa patologia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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