Sanità e prevenzione | doppio open day all’Asl di Avellino su psoriasi e disturbi del sonno

All’Asl di Avellino si svolgono due open day in una settimana dedicati rispettivamente alla psoriasi e ai disturbi del sonno. Durante gli eventi, i cittadini possono ricevere visite gratuite e consulenze da specialisti. Le iniziative puntano a favorire l’accesso ai servizi sanitari e informare sulle patologie trattate. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono in ambienti dedicati alla prevenzione.

Due open day in una settimana, due patologie diverse, un obiettivo comune: avvicinare la sanità ai cittadini attraverso visite gratuite e consulenze specialistiche. A coordinare la giornata è stata Rosa Valentina Puca, responsabile dell'Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia, affiancata dal collega dermatologo Oriele Sarno. Le visite gratuite hanno offerto ai pazienti l'opportunità di confrontarsi con gli specialisti su una malattia che va ben oltre la dimensione clinica. A testimoniarlo, le parole di un paziente affetto dalla patologia in sedi particolarmente sensibili: «Non riesco neanche ad allacciarmi le scarpe o a tenere la penna tra le dita». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Disturbi del sonno, open day all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il 13 marzoGiornata mondiale del sonno, il 13 marzo ad Avellino open day per i disturbi più comuni come russamento ed apnee notturne. Sanita’: 11 marzo al San Camillo open day psoriasiScopri l'Open Day sulla psoriasi all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini l'11 marzo. Una raccolta di contenuti su Sanità e prevenzione doppio open day... Temi più discussi: ASL Avellino in prima linea: promuovere il rispetto contro la violenza verso il personale sanitario; Centro autismo al traguardo, Conte: Apriremo in due fasi dopo Pasqua; L’Asl promuove la giornata di formazione degli operatori sanitari per la sicurezza delle cure; In sei mesi 80 casi di aggressione (soprattutto verbale) a medici e sanitari ad Avellino e Irpinia. L’Asl di Avellino in campo contro le aggressioni al personale sanitariol’Azienda promuove la cultura del rispetto e il sostegno al personale ... msn.com Salute in Movimento: screening gratuiti con i camper dell’ASL Avellino, a marzo le prime tappe in IrpiniaLa prevenzione sanitaria si mette in moto in Irpinia con il programma Salute in Movimento promosso dall’ASL di Avellino. A partire dal mese di marzo, i camper della salute attraverseranno diversi co ... irpiniaoggi.it L’Asl di Avellino in campo contro le aggressioni al personale sanitario #Avellino facebook Quintali di alimenti etnici sequestrati da #Asl di #Avellino x.com