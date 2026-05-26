Giornata internazionale per i minori scomparsi | la polizia incontra gli studenti

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della Giornata internazionale per i minori scomparsi, il 25 maggio, la polizia ha incontrato gli studenti per sensibilizzare sul problema. La giornata viene dedicata ogni anno alla memoria di chi è scomparso e all’importanza di prevenire situazioni di rischio. La polizia ha promosso iniziative e campagne informative per rafforzare la consapevolezza tra i giovani e le famiglie. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle attività svolte durante l’evento.

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In occasione della Giornata internazionale dedicata ai minori scomparsi, celebrata ogni anno il giorno 25 maggio, la polizia di Stato ha voluto rinnovare il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di questa delicata problematica attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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