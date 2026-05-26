Giornata internazionale per i minori scomparsi | la polizia incontra gli studenti
In occasione della Giornata internazionale per i minori scomparsi, il 25 maggio, la polizia ha incontrato gli studenti per sensibilizzare sul problema. La giornata viene dedicata ogni anno alla memoria di chi è scomparso e all’importanza di prevenire situazioni di rischio. La polizia ha promosso iniziative e campagne informative per rafforzare la consapevolezza tra i giovani e le famiglie. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle attività svolte durante l’evento.
In occasione della Giornata internazionale dedicata ai minori scomparsi, celebrata ogni anno il giorno 25 maggio, la polizia di Stato ha voluto rinnovare il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di questa delicata problematica attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
La Polizia di Stato ad Assisi per la giornata internazionale dei bambini scomparsi
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