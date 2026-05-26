Giornata internazionale per i minori scomparsi | la polizia incontra gli studenti

Notizia in breve

In occasione della Giornata internazionale per i minori scomparsi, il 25 maggio, la polizia ha incontrato gli studenti per sensibilizzare sul problema. La giornata viene dedicata ogni anno alla memoria di chi è scomparso e all’importanza di prevenire situazioni di rischio. La polizia ha promosso iniziative e campagne informative per rafforzare la consapevolezza tra i giovani e le famiglie. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle attività svolte durante l’evento.