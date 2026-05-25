Giornata internazionale dei minori scomparsi | la polizia rafforza prevenzione ricerca e sensibilizzazione

Notizia in breve

Il 25 maggio si è celebrata la Giornata internazionale dei minori scomparsi. In questa occasione, la polizia ha intensificato le attività di prevenzione e ricerca, portando avanti campagne di sensibilizzazione e iniziative specifiche. La giornata è stata utilizzata per promuovere maggiore attenzione sul fenomeno delle sparizioni di minori e per rafforzare le procedure investigative e di supporto alle famiglie coinvolte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo a interventi o risultati specifici.