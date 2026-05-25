Giornata internazionale dei minori scomparsi | la polizia rafforza prevenzione ricerca e sensibilizzazione

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 25 maggio si è celebrata la Giornata internazionale dei minori scomparsi. In questa occasione, la polizia ha intensificato le attività di prevenzione e ricerca, portando avanti campagne di sensibilizzazione e iniziative specifiche. La giornata è stata utilizzata per promuovere maggiore attenzione sul fenomeno delle sparizioni di minori e per rafforzare le procedure investigative e di supporto alle famiglie coinvolte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo a interventi o risultati specifici.

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In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi, che si celebra il 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle sparizioni di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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