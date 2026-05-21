Nessuno scompare nel nulla | a Termini polizia e Penelope Lazio per la giornata internazionale dei minori scomparsi

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Termini, la polizia locale e l’associazione Penelope Lazio hanno partecipato a un evento in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi. L’obiettivo era promuovere la memoria di chi è scomparso, diffondere informazioni e sensibilizzare sulla prevenzione. L’iniziativa ha coinvolto le forze dell’ordine e le associazioni che si occupano di casi di minori scomparsi, con l’intento di mantenere vivo il ricordo e di mettere in evidenza l’importanza di collaborare per ridurre i tempi di ricerca.

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"Nessuno scompare nel nulla. Insieme possiamo accorciare le distanze". Fare memoria, informazione e prevenzione. Con questo obiettivo Penelope Lazio ODV sarà presente, per il secondo anno consecutivo, insieme alla polizia ferroviaria, con un gazebo informativo alla stazione di Roma Termini nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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