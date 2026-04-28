Altro che semifinale! La sfida stellare tra PSG e Bayern finisce in show-goleada | 5-4 per i francesi ma il fiato rimane sospeso

Da feedpress.me 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra PSG e Bayern si è conclusa con un punteggio di 5-4 in favore dei francesi, lasciando gli spettatori senza respiro. La gara, che avrebbe dovuto essere una semifinale, si è trasformata in un vero spettacolo di goal e emozioni. Entrambe le squadre hanno dimostrato grande entusiasmo e capacità offensiva, regalando ai tifosi un match ricco di gol e colpi di scena.

Una gioia per gli occhi, una partita che scalda il cuore degli appassionati neutrali e allo stesso tempo mette seriamente a rischio quello dei tifosi. La semifinale di andata di Champions League in scena al Parco dei Principi è uno spettacolo pirotecnico unico, che resterà nella storia del torneo per la qualità degli interpreti e per l'imprevedibilità di un copione sempre aperto a inattesi ribaltoni. A spuntarla per 5-4 è un Paris Saint Germain forte dell’ispirazione delle sue stelle, Kvaratskhelia su tutte, e di un meccanismo offensivo oliato alla perfezione da Luis Enrique; ma il Bayern - che forse si disunisce un pò in un paio di momenti chiave - non è da meno e riesce ad assicurarsi che in vista del ritorno resti tutto apertissimo.🔗 Leggi su Feedpress.me

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