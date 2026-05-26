Giorgio Pasotti ha dichiarato di essere ancora in coppia con Claudia Tosoni, nonostante le voci di crisi. Ha spiegato che stanno vivendo un momento di cambiamento, trasferendosi in una nuova abitazione per migliorare la vita familiare. Pasotti ha affermato che la loro relazione prosegue normalmente e che non ci sono problemi tra loro. La notizia si basa esclusivamente sulle sue affermazioni, senza ulteriori dettagli o commenti.

"Va tutto bene e siamo sempre una coppia. Cambiamo casa proprio per stare meglio come famiglia. Tutto qui" è ciò che Giorgio Pasotti riferisce, smentendo così i rumors su una possibile crisi con la compagna Claudia Tosoni Prima le voci su una crisie una presunta rottura, poi la smentita. Solo poco tempo fa, esattamente lo scorso gennaio,Giorgio Pasotti aveva proposto alla compagna Claudia Tosoni di sposarsima solo qualche mese dopo erano arrivati rumors che parlavano di equilibri precari.Oggi l’attore smentisce il gossip circolato, sottolineando di stare ancora insieme alla Tosoni. Lo scorso gennaioGiorgio Pasottiaveva fatto una proposta di matrimonio a sorpresa alla sua compagna Claudia Tosoni e ciò era accaduto alla fine di una replica a teatro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giorgio Pasotti sulla crisi con Claudia Tosoni: “Siamo ancora una coppia”

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Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni crisi in arrivo per la coppia

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