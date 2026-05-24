Giorgio Pasotti ha dichiarato di non essere stato allontanato dalla casa condivisa con la compagna Claudia Tosoni. Durante un’intervista a Il Messaggero, l’attore ha spiegato che non ci sono stati allontanamenti o alloggiamenti forzati. Le voci di una crisi tra i due sono state smentite, con Pasotti che ha chiarito la sua posizione senza riferimenti a situazioni di emergenza o conflitti.

Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, Giorgio Pasotti ha voluto mettere fine alle voci sempre più insistenti su una presunta crisi con la compagna Claudia Tosoni. Rumors alimentati nelle ultime settimane da alcuni dettagli social e da una sua apparente assenza in occasioni pubbliche, ma che l’attore ha smentito con decisione. A gennaio l’attore aveva sorpreso tutti con una proposta di matrimonio fatta sul palco, un gesto pubblico che aveva già fatto parlare molto. Oggi ribadisce che il percorso di coppia continua e che il trasferimento di casa non ha nulla a che vedere con una crisi. “Comunque è tutto a posto, non sono stato messo fuori casa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Giorgio Pasotti rompe il silenzio sulla crisi con Claudia Tosoni: “Non sono stato messo fuori casa”

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