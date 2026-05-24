Si sono diffuse voci riguardo a una presunta crisi tra l’attore e la sua compagna, con ipotesi di rottura improvvisa e annullamento delle nozze. Alcune fonti hanno anche suggerito che lui fosse stato allontanato dalla partner. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte dei diretti interessati, e le informazioni rimangono non verificate.

C'è chi ha parlato di una rottura improvvisa e insanabile, chi ha ipotizzato l'annullamento definitivo delle nozze e persino chi ha sussurrato che lui fosse stato "messo alla porta" dalla fidanzata. Ma la verità è un'altra. A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Giorgio Pasotti che, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha smentito le voci sulla presunta crisi con Claudia Tosoni. Le voci di crisi Tutto è cominciato quando il settimanale Chi ha pubblicato un'indiscrezione sulla crisi tra gli attori, insinuando che si fossero lasciati di punto in bianco a tre mesi dalla proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgio Pasotti, la verità sulla presunta crisi (e le nozze) con Claudia Tosoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, aria di crisi dopo la proposta di nozzeSi parla di una possibile crisi tra l’attore e la sua compagna, dopo che era emersa una proposta di matrimonio.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: nozze sfumate, è finita?Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni avevano in programma di sposarsi ad ottobre 2026, ma recenti voci indicano che la coppia potrebbe aver interrotto la...

Temi più discussi: Su Rai 1 'Cercasi tata disperatamente' con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti; Giorgio Pasotti: I David di Donatello? Più che uno show, una sala mortuaria. Ora mi sposo con Claudia, va tutto bene; Cercasi tata disperatamente con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti in prima serata su Rai 1; Cercasi tata disperatamente e Meglio tardi che mai.

Giorgio Pasotti: I David di Donatello? Più che uno show, una sala mortuaria. Ora mi sposo con Claudia, va tutto beneQuesta sera su Rai1, alle 21.20, Giorgio Pasotti è il protagonista del tv movie Cercasi tata disperatamente di Laura Chiossone, con Elena Radonicich. Una commedia sull'amore e ... ilmessaggero.it

Su Rai 1 'Cercasi tata disperatamente' con Elena Radonicich e Giorgio PasottiArrivano in prima serata su Rai 1 due nuovi titoli per la collana Purché Finisca Bene, prodotti da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo del Fondo per lo sviluppo d ... adnkronos.com