Giorgio Di Munno il nuovo questore di Viterbo | Sento il peso della responsabilità

Il nuovo questore di Viterbo, 56 anni, con oltre 30 anni di esperienza nella polizia di Stato, si è insediato martedì 26 maggio. Durante la cerimonia di insediamento, ha dichiarato di sentire il peso della responsabilità legata al ruolo.

All'anagrafe 56 anni, oltre la metà dei quali (30 per la precisione) vissuti nella polizia di stato. Giorgio Di Munno è ufficialmente il nuovo questore di Viterbo, insediatosi nella mattina di martedì 26 maggio. Incarico che, graie all'esperienza maturata finora, è stato chiamato a ricoprire per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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