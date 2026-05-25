Questura Silipo saluta Viterbo | Due anni vissuti tutti d' un sentimento Arriva Giorgio Di Munno

Notizia in breve

Il commissario Luigi Silipo lascia la guida della questura di Viterbo dopo due anni e viene trasferito a Ferrara. Al suo posto arriva Giorgio Di Munno, che per la prima volta ricoprirà il ruolo di questore nella provincia. Silipo ha ringraziato per i due anni vissuti con intenso sentimento. La nomina di Di Munno è ufficiale e assume l’incarico immediatamente.