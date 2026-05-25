Questura Silipo saluta Viterbo | Due anni vissuti tutti d' un sentimento Arriva Giorgio Di Munno
Il commissario Luigi Silipo lascia la guida della questura di Viterbo dopo due anni e viene trasferito a Ferrara. Al suo posto arriva Giorgio Di Munno, che per la prima volta ricoprirà il ruolo di questore nella provincia. Silipo ha ringraziato per i due anni vissuti con intenso sentimento. La nomina di Di Munno è ufficiale e assume l’incarico immediatamente.
Cambio al vertice della questura di Viterbo. Luigi Silipo è stato trasferito a Ferrara e al suo posto arriva Giorgio Di Munno, che nella Tuscia svolgerà per la prima volta questo ruolo. L'insediamento martedì 26 maggio.Silipo, che a Viterbo è stato per due anni, ha già dovuto lasciare la città. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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