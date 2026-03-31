Alunno 14enne accoltellato Borrelli AVS | Questi giovani criminali devono sentire il peso della legge e della responsabilità e chiede più controlli nelle scuole

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello a Napoli in un episodio che è stato qualificato come un'agguato criminale. Un rappresentante di un'associazione di volontariato ha commentato l'accaduto, affermando che i giovani coinvolti devono affrontare le conseguenze legali e ha richiesto un aumento dei controlli nelle scuole. La polizia sta indagando sull'incidente e cerca di identificare i responsabili.