Il Teatro della Fortuna di Fano chiude la stagione puntando su una produzione propria e su un testo che parla direttamente alle fragilità umane, alla malattia di Alzheimer e al dolore silenzioso delle famiglie. Da giovedì a domenica andrà infatti in scena "Il Padre", spettacolo diretto da Giacomo Tarsi e prodotto dalla Fondazione Teatro della Fortuna, con protagonisti Giorgio Colangeli e Francesca Ciocchetti. "Questo spettacolo segna l’inizio di un percorso dove la produzione vuole diventare il cuore del progetto Teatro della Fortuna – spiega il presidente della Fondazione Stefano Mirisola –. Crediamo che il teatro debba tornare anche a creare, non soltanto a ospitare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Colangeli è "Il Padre". La fragilità umana si fa scena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “SCOSSA”: la poesia della fragilità umana

L’epoca che ha trasformato la fragilità umana in un problema da ottimizzareIl 28 marzo 2026, in tutto il territorio degli Stati Uniti, milioni di persone hanno partecipato a manifestazioni che si sono svolte in oltre tremila...

Temi più discussi: Giorgio Colangeli è Il Padre. La fragilità umana si fa scena; Il Padre, la prima produzione del Teatro della Fortuna diventa progetto sociale; Al Pindemonte la premiere con il cast de L'Oratore, nuovo film di Marco Pollini; Amat, ecco alcuni eventi proposti nelle Marche dal 22 maggio al 7 giugno.

Sul palco l’identità dissolta: va in scena Il padre, un dramma delicato sul tema dell’AlzheimerA chiudere la stagione di prosa del Teatro della Fortuna di Fano sarà la prima produzione della Fondazione stessa: Il Padre, di Florian Zeller, in scena da giovedì a sabato. corriereadriatico.it

Diamante, l’attore Giorgio Colangeli testimonial della 16esima edizione del Mediterraneo Festival CortoLa sua lunga carriera cinematografica passa da lungometraggi come L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino con cui lavora ancora ne Il Divo o C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Ha preso parte ... cosenzachannel.it