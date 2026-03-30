L’epoca che ha trasformato la fragilità umana in un problema da ottimizzare

Il 28 marzo 2026, in tutto il territorio degli Stati Uniti, milioni di persone hanno partecipato a manifestazioni che si sono svolte in oltre tremila località. Le proteste si sono estese da stati del nord a quelli del sud, coinvolgendo diverse città e comunità. La mobilitazione ha coinvolto cittadini di vari background, tutte riunite per una causa comune.

Il 28 marzo 2026, milioni di americani sono scesi in strada in tutto il paese, con più di tremila eventi in tutti i cinquanta stati, dal Maine alla Florida, dalla California al Minnesota. Si chiamano No Kings. Protestano contro la guerra in Iran, contro le deportazioni di massa, contro quello che descrivono come la deriva autoritaria di Donald Trump. «Siamo in piazza in ogni stato, in ogni contea», dicono gli organizzatori. «Contro la guerra illegale all’estero. Contro la polizia segreta in casa.» È la terza edizione del movimento. Gli organizzatori prevedono la più grande giornata di protesta non violenta della storia americana. Bruce Springsteen canta a Minneapolis. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’epoca che ha trasformato la fragilità umana in un problema da ottimizzare Articoli correlati La guerra in Ucraina ha trasformato i cani, non solo nell’aspetto: studio rivela gli effetti della crudeltà umanaUn coraggioso team di ricerca ha raccolto dati su 763 cani vaganti in Ucraina, compresi quelli che vivono sulla spietata linea del fronte. Il drammaturgo scava nelle ossessioni e nelle fragilità di un leader che ha trasformato il suo legame con i servizi segreti in una scalata al potere assoluto(askanews) — A vent’anni dall’assassinio di Anna Politkovskaja a Mosca, Stefano Massini arriva in prima serata sul Nove con una autobiografia... Medieval Monks' Nightly Rituals in Freezing Stone Monasteries | Bedtime History Una selezione di notizie su L'epoca che ha trasformato la fragilità... Discussioni sull' argomento I 40 anni di Lady Gaga, la diva che ha trasformato l’autenticità in un atto politico; Meno app, più persone: il friction-maxxing accende l'economia delle relazioni reali (e non virtuali); Nothing Compares 2 U: come Sinéad O’Connor ha trasformato il brano di Prince in un classico globale; Se ne va Bossi, il Senatùr che ha trasformato la politica in cultura pop. Attraverso interviste esclusive con i protagonisti di quell'epoca, la docu-serie in due puntate ricostruisce la parabola estrema di Matteo Cambi - facebook.com facebook Davide Scabin riempie di sabbia il ristorante Carignano. Menu show e poster d'epoca a piedi nudi per celebrare la «Torino di mare» che fu x.com