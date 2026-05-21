SCOSSA | la poesia della fragilità umana

Da ilblogdigio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con “SCOSSA”, Max Luongo trasforma l’esperienza del terremoto in una riflessione intensa sulla vulnerabilità dell’uomo davanti alla forza della natura.I versi non raccontano soltanto un evento sismico, ma descrivono soprattutto ciò che accade dentro chi lo vive: il trauma improvviso, la perdita di equilibrio, il senso di impotenza. L’autore sceglie un linguaggio essenziale, diretto, quasi fisico. La scossa “rimescola l’anima nei fluidi del corpo”, un’immagine potente che unisce paura, percezione corporea e smarrimento emotivo. È la descrizione di un’esperienza che interrompe brutalmente la normalità e costringe l’essere umano a confrontarsi con la propria fragilità. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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