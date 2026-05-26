Giorgia Meloni, durante un intervento all'Assemblea di Confindustria a Roma, ha affermato che l’Italia dovrebbe ridurre le proprie attività, concentrandosi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. La premier ha criticato le politiche europee, suggerendo che l’Unione Europea dovrebbe adottare un approccio diverso, più mirato e meno dispersivo. Le sue dichiarazioni sono state rivolte a un pubblico di imprenditori e rappresentanti delle imprese italiane.

Giorgia Meloni sale sul palco di Confindustria in occasione dell'Assemblea di Roma e non le manda a dire all'Unione europea. "Dobbiamo imparare dagli errori del passato, chi come voi, chi come me pone con forza la necessità di un cambio di passo da parte dell'Europa, non lo fa per distruggere, lo fa per costruire, non lo fa perché è il cavallo di Troia di qualche oscuro potere o interesse, lo fa perché ha a cuore la propria civiltà e la sua capacità di incidere nel futuro", è la premessa del premier. "Allora non bisogna avere paura di dire le cose come stanno - aggiunge -. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni sfida l'Unione Europea: "Fare meno, farlo meglio"

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Meloni sfida lEuropa: ecco perché

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