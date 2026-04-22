Non potete farlo Governo Meloni diffidato Giorgia nei guai

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni tra il governo e alcuni esponenti dell’opposizione, con una diffida rivolta alle autorità politiche. La frase “Non potete farlo” ha attirato l’attenzione, diventando al centro di un dibattito più ampio sulle modalità di esercizio del potere e sui messaggi trasmessi ai cittadini. La vicenda si inserisce in un contesto di frizioni tra le parti politiche in vista di prossimi eventi istituzionali.

Certe parole, in politica, pesano più di una legge. Perché non sono solo etichette: sono memoria, identità, orgoglio. E quando un nome “storico” finisce su un progetto di governo, può trasformarsi in un boomerang. In queste ore, a Palazzo Chigi, la tensione sale per una diffida che nessuno si aspettava. Il punto non è (solo) l’energia, né la diplomazia con l’Africa. Il punto è un cognome che in Italia evoca potere, misteri, industria e una stagione irripetibile. E adesso quel cognome è diventato terreno di scontro: familiare, politico e potenzialmente giudiziario. A far scattare il caso è Pietro Mattei, nipote di Enrico Mattei, il fondatore dell’ENI.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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