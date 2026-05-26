Giorgia Meloni ha fatto scuola con l’Albania | anche l’Olanda ora cerca un Paese per il suo hub migranti

L’Olanda sta cercando un Paese per stabilire il suo hub migranti, ispirandosi alla strategia adottata dall’Italia con l’Albania. La prima fase, con i centri di rimpatrio, non è ancora stata completata con successo nel paese europeo. La decisione arriva dopo l’esempio italiano, anche se il progetto olandese non ha ancora raggiunto piena attuazione. Restano in sospeso le tempistiche e le modalità di realizzazione di tali centri.

In Italia Giorgia Meloni non ha ancora vinto la scommessa chiave del suo governo sul fronte della lotta all’immigrazione, quella che i centri di rimpatrio per migranti in Albania «funzioneranno». Ma in Europa quell’esperimento è già considerato un punto di riferimento, e ora un altro Paese del blocco è pronto a fare la prima mossa per replicarlo. Si tratta dell’ Olanda, il cui nuovo governo guidato da Rob Jetten ha ora annunciato «iniziative concrete» sulla strada dell’ esternalizzazione della gestione dei migranti. «In tutta Europa la gente chiede soluzioni credibili e funzionanti per riprendere il controllo sull’immigrazione», ha scritto in una lettera al Parlamento dell’Aja il vicepremier Bart van den Brink. 🔗 Leggi su Open.online

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Incontro del Presidente Meloni con il Primo Ministro della Repubblica dAlbania, Edi Rama

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