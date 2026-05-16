Meloni per il Consiglio d' Europa sono legittimi gli hub per migranti modello Albania

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Consiglio d’Europa ha approvato la Dichiarazione di Chisinau, firmata da 46 Stati membri, che riconosce la validità di diverse strategie per gestire i flussi migratori. Tra queste, viene menzionato il modello di hub di rimpatrio in Paesi terzi, come quello adottato dall’Italia in Albania. La dichiarazione sottolinea la possibilità di sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide legate alle migrazioni, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti.

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«La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando che «è un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen». «Quello che solo un anno fa faceva discutere - aggiunge Meloni -, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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