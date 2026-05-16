Giorgia Meloni esulta | Gli hub per migranti sul ' modello Albania' sono legittimi per il Consiglio d' Europa

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio d'Europa ha adottato una dichiarazione firmata da 46 Stati membri che riconosce la validità delle soluzioni innovative per il controllo dei flussi migratori, tra cui gli hub di rimpatrio in Paesi terzi. Questa decisione si basa sul modello adottato dall’Italia in Albania, considerato come esempio di gestione efficace. La presidente del governo ha commentato positivamente questa approvazione, evidenziando come si tratti di un riconoscimento ufficiale alle strategie di gestione dei migranti incentrate su queste strutture.

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"La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania". È quanto affermato sui. 🔗 Leggi su Today.it

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Meloni esulta: per il Consiglio dEuropa gli hub per persone migranti modello Albania sono legittimi

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