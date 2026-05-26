Gioia del Colle | premiato concerto musicale Paolo Falcicchio nuovo corso Presentato nei giorni scorsi

Notizia in breve

Un concerto dedicato a “Paolo Falcicchio” è stato premiato a Gioia del Colle. L’evento si è svolto nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di musicisti e pubblico. Il Comune ha diffuso un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni del premio o sulle modalità di riconoscimento. La serata si è conclusa con un nuovo corso musicale, annunciato come parte del programma culturale locale.