Gioia del Colle | premiato concerto musicale Paolo Falcicchio nuovo corso Presentato nei giorni scorsi
Un concerto dedicato a “Paolo Falcicchio” è stato premiato a Gioia del Colle. L’evento si è svolto nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di musicisti e pubblico. Il Comune ha diffuso un comunicato ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni del premio o sulle modalità di riconoscimento. La serata si è conclusa con un nuovo corso musicale, annunciato come parte del programma culturale locale.
Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle: Sulle musiche di straordinari compositori come Bellini, Verdi, Respighi, Puccini, Mascagni e Saint-Saëns è iniziato ufficialmente il nuovo corso del Premiato Concerto Musicale “Paolo Falcicchio” Gioia del Colle, presentato alla città sabato 23 maggio nell’incantevole atmosfera del chiostro di Palazzo San Domenico. Alla presenza del Comitato d’Onore, composto dal sindaco Giovanni Mastrangelo, dal consigliere delegato alla Cultura Lucio Romano e dai componenti dell’associazione “Amici della Musica” Giuseppe Scarpetta, Rosanna D’Aprile e Paolo Covella, la maestra Susanna Pescetti... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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