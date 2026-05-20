Lewandowski alla Juve c’è stato un nuovo contatto nei giorni scorsi | la posizione dei bianconeri – VIDEO

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono susseguiti aggiornamenti riguardo a un possibile trasferimento dell’attaccante alla Juventus. Secondo quanto riferito, c’è stato un nuovo contatto tra le parti coinvolte, confermato da una voce vicina alla società. La trattativa riguarda il giocatore e il club bianconero, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi previsti. La notizia è stata diffusa da una fonte che ha confermato il contatto recente tra le parti interessate.

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di Francesco Spagnolo Lewandowski alla Juve, Eleonora Trotta ha confermato un contatto nei giorni scorsi fra le parti. Ma per adesso i bianconeri frenano. Il calciomercato internazionale si accende improvvisamente attorno al profilo di un grandissimo bomber europeo, capace ancora oggi di spostare gli equilibri della prima linea. Il futuro sportivo del centravanti del Barcellona resta un rebus tutto da decifrare, con molteplici piste aperte tra la permanenza in Spagna, il richiamo della Serie A e le sirene miliardarie provenienti dal Medio Oriente. Nelle ultime ore, l’asse di mercato tra la Liga e l’Italia si è riscaldato, suggerendo scenari suggestivi per la Torino bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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