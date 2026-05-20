Lewandowski alla Juve c’è stato un nuovo contatto nei giorni scorsi | la posizione dei bianconeri – VIDEO

Negli ultimi giorni si sono susseguiti aggiornamenti riguardo a un possibile trasferimento dell’attaccante alla Juventus. Secondo quanto riferito, c’è stato un nuovo contatto tra le parti coinvolte, confermato da una voce vicina alla società. La trattativa riguarda il giocatore e il club bianconero, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi previsti. La notizia è stata diffusa da una fonte che ha confermato il contatto recente tra le parti interessate.

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