Musica e arte nei luoghi storici del territorio | presentato il 13° Festival Musicale Fanny Mendelssohn

Lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, è stato annunciato il 13° Festival Musicale Fanny Mendelssohn. La presentazione si è svolta in presenza di organizzatori e partecipanti, con dettagli sul programma e le location storiche coinvolte nell'evento. La manifestazione prevede concerti e iniziative artistiche che si svolgeranno in diversi luoghi del territorio.

E' stato presentato lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, il Festival Musicale Fanny Mendelssohn. Giunto alla sua tredicesima edizione, anche quest'anno il festival propone un ricco programma di concerti con quindici appuntamenti, in calendario dal 27 marzo al 21 maggio, che vedranno protagonisti musica e arte in alcuni dei luoghi storici e di maggior pregio del territorio pisano, tra musei, ville storiche, antichi palazzi e pievi.

Presentata la XIII edizione del Festival Musicale Fanny Mendelssohn

