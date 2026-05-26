Nella capitale si è svolta la cerimonia di apertura della fase finale dei Giochi della Gioventù, con circa 6.000 persone presenti in Piazza del Popolo. La manifestazione è stata inaugurata alla presenza dei ministri dell’Istruzione e dello Sport, che hanno sottolineato l'importanza dello sport come collegamento tra le scuole. La competizione coinvolge giovani atleti provenienti da diverse regioni e si svolge in diverse discipline sportive.

Si è tenuta questo pomeriggio, in una Piazza del Popolo stracolma di ragazzi, la cerimonia di apertura della fase finale dei Nuovi Giochi della Gioventù. Una sfilata coloratissima degli studenti di tutte le regioni italiane, accompagnata dalle esibizioni di Noemi, Eddie Brock e Nicolò Filippucci, una vera festa che ha visto anche la partecipazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito e di quello dello Sport. "Sono 105.000 i ragazzi che hanno partecipato a questi Giochi, mentre oggi sono presenti 6000 tra ragazzi i loro docenti: una partecipazione straordinaria - ha detto Giuseppe Valditara -. La scuola deve essere un momento di divertimento, di serenità e di gioia, dove si impara il rispetto verso l'altro e verso l'avversario: guai all'odio, via l'odio dalla nostra società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giochi della Gioventù, via alla fase finale: in 6 mila festeggiano in Piazza del Popolo

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