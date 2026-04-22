Terni le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’ al Clt | Lo sport scolastico merita di essere sostenuto e valorizzato
A Terni si sono svolte le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’ presso gli impianti sportivi del Circolo Lavoratori. L’evento ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con diverse discipline sportive in programma. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da varie scuole della regione. L’evento si è svolto all’interno di strutture dedicate alle attività sportive scolastiche.
Gli impianti sportivi del Circolo Lavoratori Terni hanno ospitato le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’, riservate alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Studenti e studentesse provenienti da diverse parti dell’Umbria si sono confrontati – mercoledì 22 aprile – in un.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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