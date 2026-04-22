Terni le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’ al Clt | Lo sport scolastico merita di essere sostenuto e valorizzato

A Terni si sono svolte le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’ presso gli impianti sportivi del Circolo Lavoratori. L’evento ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con diverse discipline sportive in programma. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da varie scuole della regione. L’evento si è svolto all’interno di strutture dedicate alle attività sportive scolastiche.