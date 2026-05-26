Oltre 6.000 giovani provenienti da tutta Italia si sono radunati in Piazza del Popolo per la cerimonia di apertura dei Giochi della Gioventù. Durante l'evento, hanno partecipato a esibizioni di canto e altre attività di intrattenimento. La manifestazione ha coinvolto ragazzi di diverse regioni, con un programma che ha previsto anche interventi e momenti di aggregazione. La giornata si è conclusa con un grande spettacolo collettivo.

Più di 6 mila ragazzi e ragazze si sono ritrovati a Piazza del Popolo per cantare e divertirsi in vista dei due giorni di sfide sportive che segnano la cerimonia di apertura dei Giochi della Gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica del Paese, che riporta lo sport al centro della scuola italiana. Un “popolo” colorato di studenti, insegnanti e accompagnatori ha riempito la piazza, arrivando nella Capitale dopo un percorso lungo quasi un intero anno scolastico che, tra fasi d’istituto, provinciali e regionali, ha coinvolto oltre 105mila alunni e studenti in circa 4mila eventi in tutta Italia. “Abbiamo immaginato e sognato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giochi della Gioventù, oltre 6 mila persone da tutta Italia per la cerimonia di apertura

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ORGOGLIO L’ #Abruzzo vola a #Roma con oltre 300 studenti, docenti e referenti per le Finali Nazionali dei Nuovi #GiochidellaGioventù. #Sport, #scuola e #inclusione diventano futuro. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine x.com

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