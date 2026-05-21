Anche Palermo ai Giochi della gioventù | oltre 350 studenti pronti per la finale nazionale a Roma

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Palermo si prepara a partecipare alla finale nazionale dei Giochi della gioventù con oltre 350 studenti in gara. La scuola siciliana si sta organizzando per arrivare all’appuntamento di Roma, dove si svolgeranno le fasi finali dell’edizione 2025-2026. Gli studenti provenienti dalla città si sono qualificati attraverso le tappe regionali e sono pronti a confrontarsi con altri giovani provenienti da diverse parti del paese. La fase nazionale rappresenta il momento conclusivo di un percorso iniziato nelle scuole locali.

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La scuola siciliana si prepara ad affrontare la fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù per l’anno scolastico 2025-2026. Le competizioni sportive si svolgeranno a Roma da martedì 26 a venerdì 29 maggio dove si sfideranno i migliori giovani talenti sportivi provenienti da tutte le regioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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