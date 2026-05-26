Nella 38ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori sono stati ammoniti o espulsi. Tra i calciatori, alcuni hanno ricevuto il cartellino giallo, mentre altri sono stati espulsi con il rosso. Anche gli allenatori sono stati coinvolti, con alcuni che sono stati allontanati dalla panchina. La lista include i nomi di chi ha subito sanzioni durante le partite, evidenziando le decisioni arbitrali della giornata.

Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno ricevuto dei cartellini durante il trentottesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 38ª giornata: i malus al Fantacampionato

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