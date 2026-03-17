Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 29ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 29ª giornata di campionato, diversi calciatori e allenatori sono stati ammoniti o espulsi durante le partite. La lista include i nomi di chi ha ricevuto i cartellini e le situazioni in cui sono stati sanzionati. Questa giornata ha visto vari interventi disciplinari che hanno coinvolto vari protagonisti sul campo.

Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno ricevuto dei cartellini durante il ventinovesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 29ª giornata: i malus al Fantacampionato Articoli correlati Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 21ª giornata di Serie A si è conclusa con la pesante vittoria del Como per 3-0 sul campo della Lazio. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 22ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-1 dell'Udinese a Verona. Tutti gli aggiornamenti su Giocatori e allenatori ammoniti o... Temi più discussi: Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 28ª giornata: i malus al Fantacampionato; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Casalgrande vs Sporting Scandiano, cronaca e tabellino; L'Orvietana viene raggiunta a 50 secondi dalla fine. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 14ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 14ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria in rimonta del Milan nei confronti del Torino. Ad aprire il prossimo turno, venerdì 12 dicembre (ore 20.45), saranno Lecce e Pisa. Ma prima di ... gazzetta.it Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 28ª giornata: i malus al FantacampionatoEcco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno ricevuto dei cartellini durante il ventottesimo turno di campionato ... msn.com IL VICENZA TORNA IN SERIE B La cavalcata trionfale della squadra di Fabio Gallo è arrivata all'apice: è matematica promozione dopo 4 anni di C Dai goal di Stuckler ai tanti giocatori fatti in casa: un capolavoro di solidità, un dominio assoluto del gi - facebook.com facebook #Ancelotti, i migliori giocatori brasiliani allenati in carriera: la sua TOP 11 #SkySport x.com