Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 32ª giornata | i malus al Fantacampionato

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 32ª giornata di campionato, diversi calciatori e allenatori sono stati sanzionati con ammonizioni ed espulsioni. La lista comprende i nomi di quelli che hanno ricevuto cartellini durante le partite, evidenziando le decisioni prese dagli arbitri nel corso delle gare. Questi episodi influiranno sulle scelte dei fantallenatori nelle prossime giornate.

La 32ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 della Fiorentina nei confronti della Lazio. Il prossimo turno si aprirà venerdì 17 aprile, alle 18.30, con Sassuolo-Como. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. De Ketelaere (Atalanta); (Bologna); Adopo (Cagliari); Valle, Ramon, Diao (Como); F.Terracciano (Cremonese); Rugani, Dodo, Piccoli (Fiorentina); Malinovskyi, Frendrup (Genoa); Akanji, Sucic, Bonny, Carlos Augusto, Acerbi, Zielinski, Calhanoglu, (Inter); K.🔗 Leggi su Gazzetta.it

giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 32170 giornata i malus al fantacampionato
© Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 32ª giornata: i malus al Fantacampionato

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 21ª giornata di Serie A si è conclusa con la pesante vittoria del Como per 3-0 sul campo della Lazio.

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 22ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-1 dell'Udinese a Verona.

Digita per trovare news e video correlati.