Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 32ª giornata | i malus al Fantacampionato

Durante la 32ª giornata di campionato, diversi calciatori e allenatori sono stati sanzionati con ammonizioni ed espulsioni. La lista comprende i nomi di quelli che hanno ricevuto cartellini durante le partite, evidenziando le decisioni prese dagli arbitri nel corso delle gare. Questi episodi influiranno sulle scelte dei fantallenatori nelle prossime giornate.

La 32ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 della Fiorentina nei confronti della Lazio. Il prossimo turno si aprirà venerdì 17 aprile, alle 18.30, con Sassuolo-Como. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. De Ketelaere (Atalanta); (Bologna); Adopo (Cagliari); Valle, Ramon, Diao (Como); F.Terracciano (Cremonese); Rugani, Dodo, Piccoli (Fiorentina); Malinovskyi, Frendrup (Genoa); Akanji, Sucic, Bonny, Carlos Augusto, Acerbi, Zielinski, Calhanoglu, (Inter); K.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 32ª giornata: i malus al Fantacampionato Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 21ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 21ª giornata di Serie A si è conclusa con la pesante vittoria del Como per 3-0 sul campo della Lazio. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 22ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-1 dell'Udinese a Verona. . @OfficialSSLazio, Sarri: "Non meritavamo di perdere. Infortuni Oggi ci mancavano 10 giocatori" x.com L’Inter ritrova l’asse Thuram-Dumfries e corre verso il 21º scudetto Chivu sorride per le doppiette di due giocatori che, per motivi diversi, non hanno dato le garanzie previste nel corso della stagione. Ma ora, nel momento decisivo, hanno risposto presente. - facebook.com facebook