ginosa incontro sul made in italy agroalimentare promosso da coldiretti taranto

Martedì 10 marzo 2026 alle 17.30, presso la Community Library di Ginosa, si terrà un incontro promosso da Coldiretti Taranto sul settore agroalimentare italiano. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti locali e professionisti del settore, che discuteranno delle iniziative e delle sfide legate alla valorizzazione del Made in Italy nel comparto agricolo. La discussione si svolgerà nel contesto di un appuntamento dedicato alle tematiche dell’agroalimentare.

Tarantini Time Quotidiano Martedì 10 marzo 2026, alle ore 17.30, la Community Library – Biblioteca di Comunità di Ginosa, in Corso Vittorio Emanuele II 95, ospiterà il talk show dal titolo “La difesa del Made in Italy parte dalle comunità locali”, promosso da Coldiretti Taranto con il patrocinio dei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Laterza, Palagiano e Palagianello. L’incontro sarà dedicato ai temi della qualità e della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, al rapporto tra alimentazione e salute e al ruolo delle comunità locali nella tutela delle produzioni italiane. Ad aprire i lavori sarà il presidente del Consiglio comunale di Ginosa, Giorgio Acquasanta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

