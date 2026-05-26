ginnastica verso gli europei quante rivali per la raffaeli

Le gare di ginnastica ritmica si avviano verso gli Europei a Varna, con molte rivali in corsa per la conquista del titolo. La competizione si svolge durante un’estate intensa, dove le atlete si contendono la supremazia in un contesto di alta tensione. La differenza tra vittoria e sconfitta si riduce a dettagli minimi, rendendo ogni esibizione decisiva. La sfida tra le atlete si preannuncia serrata, con un’attenzione particolare alle esecuzioni e ai punteggi.

Ginnastica ritmica, estate di fuoco: Varna cerca la nuova regina d’Europa, C’è un filo sottilissimo che separa la gloria dalla delusione. A Varna, nei Campionati Europei 2026 di Ginnastica Ritmica, quel filo sembra più fragile che mai. Nessuna favorita assoluta, nessuna dominatrice annunciata, nessuna certezza. Solo talento, tensione, emozioni e una generazione di fuoriclasse pronta a scrivere una delle pagine più spettacolari degli ultimi anni. Mai come in questa stagione il trono europeo appare aperto a così tante pretendenti. E forse è proprio questa imprevedibilità a rendere l’edizione bulgara una delle più affascinanti dell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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