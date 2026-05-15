Un ex deputato del Partito Democratico si trova al centro di un'inchiesta giudiziaria che riguarda il fallimento di un’azienda attiva nel settore delle antenne. Sono state formulate accuse di frode aggravata allo Stato, malversazione e bancarotta fraudolenta, legate a presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici destinati alla società fallita. Sono stati effettuati sequestri di beni e i procedimenti si sono aperti con l’indagine in corso. La vicenda coinvolge diverse parti e si sviluppa nel rispetto delle procedure legali.

Sembra un film tragicomico. C’è poco da ridere però per Massimo Calearo Ciman, finito in guai giudiziari serissimi: frode da 9 milioni su fondi pubblici. Imprenditore di 71 anni, ex deputato del Pd dal 2008 al 2013, durante il IV governo Berlusconi e, dopo il 2011, quello di Mario Monti, si è fatto notare più per le sue intemperanze e goliardate che per i risultati ottenuti nella vita. È stato anche a capo di Confindustria Vicenza dal 2003 al 2008, e contemporaneamente presidente nazionale di Federmeccanica (2004-2008). L’imprenditore ora è indagato per il fallimento dell’azienda di famiglia, la Calearo Antenne spa di Isola Vicentina,... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Calearo nei guai: sequestri e accuse di frode sui fondi pubblici

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