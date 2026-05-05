A Cosenza sono stati sequestrati sette immobili e terreni appartenenti a una società, coinvolgendo anche sei persone. L’operazione fa seguito a un’indagine riguardante un danno erariale superiore ai 30 milioni di euro, legato a presunte irregolarità nei fondi provenienti dal Ministero. Le autorità hanno avviato controlli approfonditi sui flussi finanziari e sulle proprietà immobiliari coinvolte nel caso.

È di sette immobili e altrettante porzioni di terreni sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di Cosenza, dove una società e sei persone sono state coinvolte in un presunto danno erariale superiore a 30 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte dei Conti per la Calabria, su richiesta della Procura Regionale, nell’ambito di indagini sulla gestione di un complesso turistico. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata coordinata dal Comando Provinciale di Cosenza, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria di Catanzaro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Danno erariale da oltre 30 milioni, immobili sequestrati a Cosenza e indagini sui fondi del Ministero

Notizie correlate

Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteriMaxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini.

Leggi anche: Frana a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per un intervento da oltre 10 milioni di euro

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La riforma del danno erariale finisce davanti alla Consulta; Sibari, sequestrato complesso turistico: danno erariale da 30 milioni; Diploma falso per entrare nella scuola, la Corte dei Conti condanna un collaboratore: risarcirà 14.633 euro; La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: Irragionevole.

Danno erariale da oltre 30 milioni, immobili sequestrati a Cosenza e indagini sui fondi del MinisteroSequestrati sette immobili e terreni a una società e sei persone in provincia di Cosenza per un danno erariale di oltre 30 milioni di euro. virgilio.it

Gdf sequestra complesso turistico nel Cosentino, danno erariale da 30 milioniCOSENZA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza , su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la ... iltempo.it

SEQUESTRATO UN COMPLESSO TURISTICO E TERRENI PER UN DANNO ERARIALE DI OLTRE 30 MILIONI DI EURO. INVITI A DEDURRE PER SEI SOGGETTI E UNA SOCIETÀ. I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, su delega della Procura Re - facebook.com facebook

Nomine e disabilità, «Danno erariale dall’Osservatorio»: nuovo caso da Locatelli x.com