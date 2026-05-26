La guardia di finanza ha avviato un'indagine su Giffoni Film Festival, focalizzandosi su presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici. Secondo le verifiche, alcuni fondi regionali sarebbero stati dirottati verso un'associazione collegata alla consorte del direttore artistico dell’evento. L’indagine riguarda un possibile sistema di assegnazioni opache e parentopoli, che coinvolgerebbe anche altri soggetti legati alla gestione dell’organizzazione.

Un sistema opaco di gestione di fondi pubblici dietro le luci della ribalta e i red carpet. Una sorta di “parentopoli” che oggi è finita nel mirino della guardia di finanza di Napoli. Su delega della Procura regionale della Corte dei Conti, guidata da Giacinto Dammicco, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notificato un invito a dedurre e un contestuale sequestro conservativo da circa 480mila euro ai vertici dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giffoni Film Festival, indagine della Finanza: «Fondi regionali dirottati sull'associazione della moglie del direttore artistico»

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