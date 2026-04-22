Intascavano stipendi malgrado in pensione ‘danno erariale da 880mila euro’

Un'indagine condotta dai militari del Nucleo ha scoperto che alcuni dipendenti pubblici in pensione continuavano a ricevere stipendi, generando un danno erariale complessivo di oltre 880mila euro. Gli accertamenti hanno portato alla luce questa situazione di irregolarità, che coinvolge diverse posizioni. Le autorità stanno ora valutando le responsabilità e le eventuali azioni legali da intraprendere per recuperare le somme indebitamente percepite.

Tempo di lettura: 2 minuti Ammonta a oltre 880mila euro il danno erariale che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, contestano a quattro ex direttori generali di Aziende Sanitarie campane i quali, dopo essere andati in pensione anticipatamente, avrebbero continuato indebitamente a percepire – fino al termine del mandato – la retribuzione connessa all’incarico ricoperto. A tutti e quattro i finanzieri hanno notificato un “ invito a fornire deduzioni” emesso su disposizione dei vice procuratori generali Ferruccio Capalbo e Raffaella Miranda, coordinati dal procuratore Giacinto Dammicco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Intascavano stipendi malgrado in pensione, ‘danno erariale da 880mila euro’ Notizie correlate Marche: 2,3 milioni di euro persi, 25 condanne per danno erarialeLa relazione che svela l'emergenza finanziaria nelle Marche La Loggia dei Mercanti di Ancona ha ospitato la cerimonia di apertura dell'Anno... Il comune nei guai per 30 euro di chiacchiere: "Danno erariale"A Casorate Primo, nel pavese, il rigore contabile e il rispetto delle regole non sono soltanto chiacchiere.