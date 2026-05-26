Giffoni Film Festival blitz della guardia di finanza e sequestro | ipotesi danno erariale per 478mila euro

Notizia in breve

La guardia di finanza ha effettuato un sequestro di beni e un invito a dedurre nei confronti dei responsabili del Giffoni Film Festival. L’azione si riferisce a un'ipotesi di danno erariale per un importo di 478.000 euro. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi specifici dell’intervento. L’indagine è ancora in corso e riguarda presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’evento.