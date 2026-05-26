Giffoni Film Festival blitz della guardia di finanza e sequestro | ipotesi danno erariale per 478mila euro
La guardia di finanza ha effettuato un sequestro di beni e un invito a dedurre nei confronti dei responsabili del Giffoni Film Festival. L’azione si riferisce a un'ipotesi di danno erariale per un importo di 478.000 euro. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi specifici dell’intervento. L’indagine è ancora in corso e riguarda presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’evento.
(Adnkronos) – Danno erariale da 478mila euro: sequestro beni e invito a dedurre per i responsabili del Giffoni Film Festival. Stamattina, martedì 26 maggio, i Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti e su richiesta del Sostituto Procuratore. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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