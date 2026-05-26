La direzione del Giffoni Film Festival ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti per verificare le motivazioni delle esclusioni dai finanziamenti. L’obiettivo è ottenere documentazione ufficiale relativa a queste decisioni. La richiesta mira a chiarire le procedure e i criteri adottati nel processo di assegnazione dei fondi. Finora non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche delle esclusioni. La richiesta si inserisce in un contesto di approfondimento sulle modalità di gestione delle risorse economiche del festival.

Il Giffoni Film Festival annuncia una richiesta formale di accesso agli atti: la direzione vuole fare chiarezza sulle esclusioni dai finanziamenti. Il mondo della cultura e del cinema per ragazzi si trova al centro di un’importante battaglia burocratica e istituzionale. L’organizzazione del Giffoni Film Festival ha infatti comunicato ufficialmente l’intenzione di procedere con una formale richiesta di accesso agli atti amministrativi. Questa decisione nasce dalla ferma volontà, espressa dai vertici della storica manifestazione cinematografica, di fare totale luce sulle recenti delibere e sui meccanismi di assegnazione dei fondi legati alle politiche di coesione, che rischiano di impattare direttamente sulla pianificazione e sulla serenità delle prossime edizioni dell’evento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giffoni Film Festival: la direzione annuncia la richiesta di accesso agli atti per fare piena chiarezza

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